پویش «شهر من، زنجان» با هدف شناسایی ظرفیت‌های پایتخت تاریخ و تمدن، معرفی مفاخر و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پویش مردمی «شهر من، زنجان» با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، معرفی مفاخر و بسترسازی برای مشارکت همگانی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی، طی مراسمی در پارک بانوان (شهید حسن‌زاده) رونمایی شد.

شهردار زنجان در این مراسم با تأکید بر اینکه هویت امروز زنجان حاصل مقاومت و همت مردمان این دیار در طول تاریخ است، اظهار کرد: بسیاری از داشته‌های زنجان به دلیل قرارگیری در معرض دید روزمره، عادی شده‌اند؛ در حالی که این ظرفیت‌ها نیازمند توجه و بازنمایی دوباره هستند.

سلطانی‌محمدی با اشاره به ضرورت معرفی مفاخر شهر (علما، شعرا، ورزشکاران و شخصیت‌های اثرگذار) تصریح کرد: بازار زنجان به‌عنوان طولانی‌ترین بازار مسقف کشور و پروژه‌های شاخصی همچون «سبزه‌میدان»، تنها بخشی از سرمایه‌هایی هستند که باید بیش از پیش به نسل‌های آینده و جامعه معرفی شوند.

شهردار زنجان هدف از اجرای این پویش را فراتر از ارائه عملکرد شهرداری دانست و گفت: «شهر من، زنجان» بستری برای نقش‌آفرینی مؤسسات، معتمدان و دستگاه‌های اجرایی است. ما به دنبال هم‌افزایی هستیم تا با کمک مشارکت مردمی، نه تنها ظرفیت‌ها را تقویت کنیم، بلکه با شناسایی نقاط ضعف، برای رفع آنها نیز راهکار‌های بومی پیدا کنیم.

وی با یادآوری موفقیت الگوی مردمی «موسسه خیریه مهرانه» به عنوان نمادی از ظرفیت‌های اجتماعی زنجان، افزود: در کنار چنین الگو‌های موفقی، افراد و مجموعه‌های بسیاری در شهر به خدمت‌رسانی مشغول‌اند که باید دیده و معرفی شوند.

سلطانی‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: این پویش صرفاً متعلق به مجموعه شهرداری نیست و از تمامی دغدغه‌مندان و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌کنیم تا با همدلی، برای ساختن آینده‌ای بهتر در کنار یکدیگر قرار گیرند. مدیریت شهری زنجان امیدوار است با اجرای این طرح، زنجان را در جایگاهی شایسته‌تر از گذشته به جامعه معرفی کند.