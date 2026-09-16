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رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: شهریار شاعر آذربایجانی، ترکزبان و وطندوست بود که در کنار دلبستگی به زبان ترکی، زبان فارسی را نیز عزیز میداشت و به نقش آن در وحدت مردم ایران توجه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامعلی حدادعادل شامگاه امروز در نشست علمی «شهریار، شاعر مردم ایران» که با حضور استادان و پیشکسوتان حوزه زبان و ادبیات فارسی کشور به مناسبت بزرگداشت روز ملی زبان و ادبیات فارسی و سالگرد استاد شهریار در بنیاد پژوهشی شهریار تبریز برگزار شد اظهار کرد: بیشتر مردم، اشعار کهن شهریار را پسندیده و خواندهاند، اما شهریار شاعری نبود که درهای شعر خود را به روی شعر نو و نوآوری ببندد و آن را نفی کند.
وی افزود: شهریار نه تنها با شعر نو بیگانه نبود، بلکه درباره آن نظریهپردازی کرده و در مکتبهای شعری بحث میکرد، با شاعران نوپرداز معاصر خود نیز ارتباط داشت و از جمله با هوشنگ ابتهاج رابطه نزدیکی داشت و درواقع همه او را قبول دارند.
حدادعادل با اشاره به پیوند شهریار با باورهای دینی و مذهبی مردم ایران، گفت: شهریار با عموم مردم ایران در اعتقادات مذهبی، دینی و معنوی همنوا و همداستان بود و در مقابل عامه ملت خود قرار نداشت؛ از این رو در اشعارش درباره پیامبر اسلام (صلی الله علیهم و آله)، امام حسین (علیه السلام) و امیرالمومنین (علیه السلام) سرودههایی دارد.
وی ادامه داد: شهریار در شعر خود ارادتش به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) را به روشنی بیان کرده و این پیوند عمیق با باورهای مردم، یکی از وجوه مهم شخصیت ادبی او است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: شهریار توجه داشت که زبان فارسی در طول قرنها مردم ایران را با وجود گویشها و زبانهای مختلف به یکدیگر پیوند داده است از این رو، در وجود او دلبستگی به هر ۲ زبان ترکی و فارسی جمع شده بود.
وی گفت: برای مردم ایران موضوع این نیست که شهریار فارس است یا ترک، بلکه او شاعری متعلق به همه مردم ایران است.
حدادعادل با اشاره به علاقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به اشعار شهریار اظهار کرد: ایشان به شعر فارسی و ترکی شهریار علاقه زیادی داشتند و از شعرهای او لذت میبردند و و به ویژه روحیه و مردانگی شهریار پس از انقلاب و مواضع او در آن دوره مورد توجه ایشان بود. رهبر شهید اُمّت، منظومه حیدربابایه سلام را برای من میخواندند و درباره ظرافتهای آن توضیح میدادند و سبک شهریار را تحلیل میکردند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: پس از درگذشت شهریار نیز مراسمی در تهران به یاد او از سوی رهبر شهید انقلاب برگزار شد و من به نمایندگی از ایشان در این مراسم سخنرانی و پیام ایشان را بیان کردم.
وی با اشاره به نامگذاری بنیاد پژوهشی شهریار، گفت: زمانی که در تبریز تصمیم گرفتیم فعالیت ادبی انجام دهیم، در فرهنگستان به این نتیجه رسیدیم که بنیاد خود را به نام شهریار مزین کنیم.
وی افزود: اگر کسی بپرسد در تبریز چه میخواهید انجام دهید، پاسخ این است که میخواهیم راه شهریار را ادامه دهیم؛ همانگونه که زبان ترکی و ادبیات شعر و ادب ترکی و فارسی در وجود شهریار جمع شده بود و نوعی اعتدال و پیوند ایجاد کرده بود، ما نیز میخواهیم این رویکرد را در بنیاد شهریار ادامه دهیم.
حدادعادل تاکید کرد: در بنیاد شهریار به زبان ترکی توجه داریم و تحقیق و تحصیل به این زبان را جایز میدانیم و آن را یکی از ذخایر زبانی ایران بزرگ به شمار میآوریم. به میلیونها انسانی که به زبان ترکی تکلم میکنند، احترام میگذاریم و معتقد هستیم که این زبان باید تقویت شود، درباره آن کتاب نوشته و شعر سروده شود و وظیفه ما نیز پاسداری از آن است.