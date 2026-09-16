امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز

مردم در اجتماعات شبانه خود، ثابت کردند که ایستادگی و مقاومت، شکست دشمنان را رقم خواهد زد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۲۱:۴۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

۱۹۹ شب با اجتماعات مردمی

پیام بصیرت و اقتدار مردم شیراز در تجمعات شبانه ؛ ایرانی‌ها بر سر میهن خود ایستاده‌اند

۱۹۹ قرار ایستادگی مردم دماوند؛ مقاومت مردمی، کلید شکست دشمنان

هفت ماه مقاومت و ایستادگی و انسجام در اجتماع شبانه گلستانی ها

۱۹۹ تجمع شبانه مردم استان همدان در میدان خیابان ها شکست دشمن در سایه ۲۰۰ روز ایستادگی

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 