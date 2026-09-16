رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: حضور و اتحاد مقدس مردم موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت‌ ملی و هراس در دل دشمن شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرلشکر خلبان علی عبداللهی در صفحه مجازی اش نوشت: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد.

این بعثت مردم، یادگار امام شهیدمان و ابداع مردم مبعوث شده است.

مردم عزیز ایران! از میدان رزم به شما خبر می‌دهم که این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت‌ ملی و هراس در دل دشمن شده است.

از شما ملت با اراده بویژه بانوان که پرچمدار این عرصه هستید تشکر می‌کنم و خداوند را سپاسگزارم.