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در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم سالیانه که مدنیزاده رئیس مجمع_، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی حضور داشتند صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی، در این نشست، ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه به بیان دستاوردها و خدمات صنعت بیمه در یک سال گذشته _بویژه در خصوص فعالیتهای بیمهگران در جنگهای تحمیلی اخیر پرداخت.
در نشست یادشده علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، امیر باقری -معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد و دارایی، نمایندگان وزارتخانههای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسان حضور داشتند.
اعضای مجمع پس از استماع گزارشهای ارائهشده توسط بیمه مرکزی و بحث و بررسی در این خصوص، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بیمه مرکزی را به تصویب رساندند.
گفتنی است در این نشست اعضای مجمع در خصوص موضوعاتی نظیر: تقویت نظارت هوشمند، ساماندهی شرکتهای فناور، راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه، کاهش فرایند پرداخت خسارت و مولدسازی منابع نهاد ناظر صنعت بیمه، دیدگاههای خود را بیان کردند.