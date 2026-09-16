امشب به مناسبت دویستمین شب تجمعات همدلی و ایستادگی و همزمان با سالگرد ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ۱۴ شهرستان تهران میزبان رژه سراسری ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربانمحمد ولیزاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در حاشیه برگزاری این مراسم در شهریار گفت: این رزمایش با هدف نمایش اقتدار و آمادگی و انسجام بسیجیان و مردم در تمامی شهرستانهای استان تهران برگزار و در آن؛ ظرفیتهای مختلف بسیج، اقشار و گروههای مردمی به کار گرفته شده است .

.اجرای برنامه های شاد فرهنگی از جمله تئاتر خیابانی، مولودیخوانی، مسابقات میدانی، آموزش نظامی و اهدای جوایز از دیگر محورهای رزمایش جان فدایان ایران است