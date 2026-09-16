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رئیس شورای عالی استانها گفت: به دنبال افزایش نقش مردم در اداره مسائل شهری هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، موسی الرضا حاجی بگلو در گفتگوی ویژه خبری با شبکه خلیج فارس افزود: به دنبال این هستیم که خدمات شهری شامل، آب، برق، گاز و دیر خدمات شهری را به خود مردم واگذار کنیم.
وی گفت: در ایام جنگ تحمیلی نقش مردم در خدمات شهری پر رنگ بود.
حاجی بگلو افزود: نقش محله محور مردم برای حل مشکلات محلهها و بافتهای فرسوده بسیار مهم است و به دنبال واگذاری امورات شهری به محلهها هستیم.
وی گفت: مردم باید خود تصمیم ساز و اولویتهای محلههای خود را احصا و پیگیری کنند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: مردم جنوب ثابت کردند در بحرانها حامی و همیار انقلاب اسلامی هستند.
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حاجی بگلو گفت: پیشرفتهای شهری بندرعباس از سال ۱۴۰۰ تاکنون شتاب خیلی خوبه داشته است.
وی افزود: به دنبال راه اندازی کارگروه ویژهای در شورای عالی استانها با حضور شهردار و اعضای شورای شهر بندرعباس هستیم تا از منابع ملی برخی مشکلات شهری پس از جنگ را برطرف کنیم.