دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آن‌ها باید اقدام عملی انجام دهند تا اطمینان ما را جلب کنند.

سرلشکر رضایی: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم

سرلشکر رضایی: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار سرلشکر محسن رضایی در دیدار با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، راجع به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»

بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مسئله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.