به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای خودرو های پراید، سمند، kmc , نیسان جونیور و پژو ۴۰۵ در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱۳ حادثه دیده و ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.