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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدومیت چهار تن در تصادف زنجیرهای در محور ارومیه به سلماس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای خودرو های پراید، سمند، kmc , نیسان جونیور و پژو ۴۰۵ در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.
محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۱۳ حادثه دیده و ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.