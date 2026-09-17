۲۰۰ شب از آغاز تجمعات شبانه مردم زنجان گذشته و این حضور همچنان در روایت خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۲۰۰ شب از آغاز تجمعات شبانه مردم زنجان گذشته و این حضور همچنان در روایت خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان ادامه دارد.

۲۰۰ شبی که برای برخی فقط یک عدد در تقویم نیست، بلکه بخشی از خاطرات، تصمیم‌ها و تجربه‌های جمعی آنان شده است.

در میان حاضران، چهره‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ از مادرانی که فرزندانشان را همراه خود می‌آورند تا جوانانی که حضور در این تجمعات را بخشی از مسئولیت خود می‌دانند.

آنچه در این شب‌ها بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، استمرار حضور است؛ حضوری که برای بخشی از شرکت‌کنندگان با هدف یادآوری و خون‌خواهی رهبر شهید و برای برخی دیگر با دغدغه دفاع از کشور، مطالبه خواسته‌های مردم و همراهی با رهبری ادامه پیدا کرده است.

در کنار این انگیزه‌ها، خانواده‌ها و نوجوانانی نیز حضور دارند که می‌گویند می‌خواهند نسل بعد را با ارزش‌ها و باور‌های خود آشنا کنند.