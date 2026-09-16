به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات در خراسان رضوی با اشاره به رسالت مهم ثبت وقایع تاریخی و واکنش‌ های بین‌ المللی به حوادث جنگ رمضان، به معرفی آثار تازه نشر یافته این سازمان در یازدهمین نمایشگاه کتب حوزوی و معارف اسلامی پرداخت.

حجت‌ الاسلام والمسلمین غفوری‌ نژاد اظهار داشت: یکی از مهم‌ ترین این آثار، کتاب «آینده‌ نگاری رهبر شهید ایران» است. این کتاب ۴۰۰ صفحه‌ ای که به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌ پردازد، بن‌ مایه‌ ای از اندیشه ناب و حکیمانه حضرت آیت‌ الله العظمی امام خامنه‌ ای در خصوص چشم‌ انداز آینده ایران و تمدن نوین اسلامی است و نسخه انگلیسی و عربی آن در مؤسسه بین‌ المللی الهدی به چاپ رسیده و به همت نمایندگی‌ های فرهنگی کشورمان به هشت زبان (اردو، اسپانیایی، اندونزیایی، ترکی استانبولی، روسی و غیره) ترجمه شده است.

وی در ادامه به واکنش‌ های ادبی و عاطفی اندیشمندان جهان اسلام اشاره کرد و افزود: کتاب «سپر از دست مینداز» فقط بیان احساسات یک شاعر نیست، بلکه گواهی تاریخی از همدلی اندیشمندان با ملت ایران است. این مجموعه، حاصل قلم دکتر وحیدالزمان طارق، شاعر و اقبال‌ شناس برجسته پاکستانی است که در سوگ شهادت آیت‌ الله سید علی خامنه‌ ای، اعضای خاندان ایشان، فرماندهان مقاومت و دانشمندان هسته‌ ای سروده شده و حوادث تلخ جنگ دوازده‌ روزه (جنگ رمضان) را با زبانی سرشار از حماسه و اندوه روایت می‌ کند.

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات در خراسان رضوی، فاجعه جنایتکارانه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را محور چند اثر دیگر در این نمایشگاه دانست و تصریح کرد: در فاجعه حمله به مدرسه میناب (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، ۱۶۵ کودک ۶ تا ۱۲ ساله در میان خاک و خون آرمیدند. کتاب «صلح و جنگ» با انتشار تصاویر این کودکان معصوم، سند مظلومیت آنان را به جهانیان ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین کتاب «از سربرنیتسا تا میناب» تلاشی است برای ثبت این حافظه انسانی؛ اثری که روایت کودکانی که فرصت زیستن از آنان گرفته شد را در دو جغرافیای متفاوت (ایران و بوسنی) به تصویر می‌ کشد. در همین راستا، کتاب «مواضع هنرمندان بین‌ المللی در مورد حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و مدرسه میناب» نیز واکنش‌ های هنرمندان مطرح هالیوود در قبال این حادثه را گردآوری و منتشر کرده است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین غفوری‌ نژاد همچنین با اشاره به رونمایی کتاب «جنگ پیش از کلمات»، تهیه شده توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی، خاطرنشان کرد: این کتاب تجاوز غافلگیرانه و ویرانگر به ایران در زمان جریان داشتن مذاکرات دیپلماتیک را بررسی و آن را نه صرفا یک رویارویی نظامی، بلکه مبارزه‌ ای بر سر حاکمیت، حقوق بین‌ الملل و مبانی اخلاقی نظم جهانی در مسیر گذار به جهان چندقطبی تحلیل می‌ کند.

وی در پایان به کتاب «دلنوشته‌ ها» اشاره کرد و گفت: این اثر، مجموعه‌ ای خواندنی از دلنوشته‌ های برگزیده شرکت‌ کنندگان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در شهر جاکارتای اندونزی است؛ نوشته‌ هایی بر روی یک برگ کاغذ که نشان می‌ دهد اگر مجالی بود، هر یک از آنان می‌ توانستند کتابی در رثای آقا و امام خویش به رشته تحریر درآورند.