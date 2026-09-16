به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان، در بازدید از اردوی جهادی پزشکی سلامت مستقر در بخش مردهک توابع شهرستان عنبرآباد، افزود: این اردو‌های جهادی با همت گروه‌های جهادی و حمایت و همراهی بنیاد علوی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها در استان کرمان برگزار می‌شود.

محمدعلی طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های سلامت در استان و شهرستان‌های کمتر برخوردار گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به خانواده‌های کمتر برخوردار در شهرها، روستا‌ها و مناطق مختلف کمک و در ارتقای سلامت مردم و رفع برخی مشکلات حوزه سلامت مؤثر باشد.

استاندار کرمان همچنین از پیگیری برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری و مواد مصرفی مورد نیاز اردو‌های جهادی خبر داد و گفت: در زمینه تأمین امکانات و تجهیزات، گروه‌های داوطلب در استان مورد حمایت قرار خواهیم داد.

رزمایش جهادی پزشکی استان کرمان به یاد رهبر شهید و با هدف ارائه خدمات تخصصی به قشرهای کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های یک و دو، از ۲۴ تا ۲۷ شهریور به‌صورت همزمان و متمرکز در ۱۱ منطقه کم برخوردار استان در حال برگزاری است.

این اردو با محور خدمات چشم‌پزشکی، دهان و دندان و زنان و زایمان و با مشارکت گروه‌های جهادی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و غربالگری، خدمات پزشکی و مامایی، آموزش و مشاوره سلامت، ارجاع بیماران و پیگیری روند درمان را شامل می‌شود.

در مجموع ۲۱ هزار خدمت در این اردو‌ها ارائه خواهد شد و جمعه روز پایانی این اردوهاست.