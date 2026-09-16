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اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی فاطمه الزهرا و بنیاد علوی در بخش جبالبارز جنوبی شهر مردهک عنبرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان، در بازدید از اردوی جهادی پزشکی سلامت مستقر در بخش مردهک توابع شهرستان عنبرآباد، افزود: این اردوهای جهادی با همت گروههای جهادی و حمایت و همراهی بنیاد علوی، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاهها در استان کرمان برگزار میشود.
محمدعلی طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای سلامت در استان و شهرستانهای کمتر برخوردار گفت: برگزاری چنین برنامههایی میتواند به خانوادههای کمتر برخوردار در شهرها، روستاها و مناطق مختلف کمک و در ارتقای سلامت مردم و رفع برخی مشکلات حوزه سلامت مؤثر باشد.
استاندار کرمان همچنین از پیگیری برای تأمین بخشی از هزینههای جاری و مواد مصرفی مورد نیاز اردوهای جهادی خبر داد و گفت: در زمینه تأمین امکانات و تجهیزات، گروههای داوطلب در استان مورد حمایت قرار خواهیم داد.
رزمایش جهادی پزشکی استان کرمان به یاد رهبر شهید و با هدف ارائه خدمات تخصصی به قشرهای کمبرخوردار، بهویژه دهکهای یک و دو، از ۲۴ تا ۲۷ شهریور بهصورت همزمان و متمرکز در ۱۱ منطقه کم برخوردار استان در حال برگزاری است.
این اردو با محور خدمات چشمپزشکی، دهان و دندان و زنان و زایمان و با مشارکت گروههای جهادی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و دستگاههای اجرایی برگزار میشود و غربالگری، خدمات پزشکی و مامایی، آموزش و مشاوره سلامت، ارجاع بیماران و پیگیری روند درمان را شامل میشود.
در مجموع ۲۱ هزار خدمت در این اردوها ارائه خواهد شد و جمعه روز پایانی این اردوهاست.