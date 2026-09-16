با نزدیک شدن به فصل بارش‌ها، عملیات پاک‌سازی مسیل‌های شهر ایلام با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال انجام است؛ تا احتمال آب‌گرفتگی معابر و خسارت به زیرساخت‌های شهری کاهش پیدا کند.

علاج واقعه قبل از وقوع/ پاکسازی مسیل‌ها و حوضچه‌های آرامش در ایلام

علاج واقعه قبل از وقوع/ پاکسازی مسیل‌ها و حوضچه‌های آرامش در ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عملیات پاک‌سازی حوضچه‌های آرامش و مسیل‌های بالادست شهر ایلام با مشارکت شهرداری ایلام، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان محیط‌زیست استان اجرا می‌شود.

این اقدام با هدف افزایش ظرفیت کنترل و هدایت روان‌آب‌ها، پیشگیری از سیلابی شدن معابر و کاهش خطر خسارت به تأسیسات و زیرساخت‌های شهری در دستور کار قرار گرفته است.

پیش‌بینی بارش‌های شدید در استان اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار ایلام، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل امور شهری و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط؛ از روند پاک‌سازی حوضچه‌های آرامش و مسیل‌های شهر بازدید کرده‌اند.

این اقدامات با هدف کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و جلوگیری از بروز خسارت در مناطق شهری دنبال می‌شود.

در شهرستان آبدانان هم مسئولان با پاک‌سازی مسیل‌ها و احداث سیل‌بند دست به کار شده‌اند؛ تا از جاری شدن سیل و ورود به داخل منازل مردم، پیشگیری شود.