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ساعت کاری ادارات زنجان با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ۲ هفته نخست مهر شناور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان در دو هفته نخست مهرماه شناور خواهد بود.
محسن صادقی بازگشایی مراکز آموزشی را یکی از عوامل افزایش حجم ترددهای صبحگاهی در معابر شهری دانست و گفت: برای مدیریت این شرایط و آغاز منظم سال تحصیلی، ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان در دو هفته نخست مهرماه شناور خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم از یک سو با هدف کاهش گرههای ترافیکی در ساعات ابتدایی روز اتخاذ شده و از سوی دیگر، امکان بیشتری برای والدین فراهم میکند تا در روزهای نخست بازگشایی مدارس، فرزندان خود را همراهی کنند.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت خدمات اداری در اجرای این طرح، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با برنامهریزی مناسب، نحوه حضور نیروها و زمان ارائه خدمات را به گونهای مدیریت کنند که شناور شدن ساعت کاری موجب اختلال در خدمترسانی به شهروندان نشود.