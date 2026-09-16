کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پیش‌بینی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در بخش‌هایی از کشور طی روز‌های پنجشنبه تا شنبه، از کشاورزان، دامداران و آبزی‌پروران خواست با توجه به شرایط جوی، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی اتخاذ کنند.

هشدار هواشناسی به کشاورزان و دامداران

هشدار هواشناسی به کشاورزان و دامداران

به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا و سیمامکوندی دربرنامه روی خط خبر با اشاره به وضعیت جوی روز‌های پیش‌رو اظهار کرد: نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان و کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان طی روز‌های پنجشنبه تا شنبه تحت تأثیر رگبار و رعدوبرق، بارش باران و وزش باد شدید قرار می‌گیرند.

وی به شالیکاران استان‌های ساحلی خزر توصیه کرد: کشاورزانی که محصول خود را برداشت کرده‌اند، آن را در مکان مسقف قرار دهند و افرادی که هنوز زمان برداشت محصولشان فرا نرسیده است، زهکشی مزارع را انجام داده و مسیر خروجی آب شالیزار‌ها را باز و پاکسازی کنند تا از ماندابی شدن زمین در پی بارش‌ها جلوگیری شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور درباره احتمال روان‌آب نیز گفت: برای این مناطق هشدار زرد بارندگی صادر شده است و بر اساس این سطح هشدار، انتظار بارش‌های بسیار شدید و آسیب‌زا وجود ندارد؛ با این حال لازم است توصیه‌های هواشناسی مورد توجه قرار گیرد.

مکوندی همچنین با اشاره به احتمال تشدید مخاطرات جوی در ارتفاعات گفت: دامداران طی روز‌های پیش‌رو از تردد در ارتفاعات خودداری کنند و شرایط جوی منطقه را به‌صورت محلی پیگیری کنند.

وی افزود: با توجه به احتمال رگبار، رعدوبرق و تگرگ در برخی ارتفاعات، دامداران باید از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور روان‌آب نیز پرهیز کنند و هنگام عبور از رودخانه‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

توصیه به آبزی‌پروران و صیادان

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به مواج شدن دریا در روز‌های آینده گفت: صاحبان استخر‌های پرورش ماهی و فعالان پرورش ماهی در قفس باید متناسب با شرایط جوی، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و فعالیت‌های غیرضروری در زمان مواج بودن دریا را به تعویق بیندازند.

مکوندی ادامه داد: استخر‌های پرورش ماهی در مناطق ساحلی و سایر استان‌ها نیز باید دریچه‌های ورودی و خروجی خود را مدیریت و تا حد امکان بسته نگه دارند تا از ورود آب گل‌آلود به استخر‌ها جلوگیری شود؛ چراکه ورود آب گل‌آلود می‌تواند اکسیژن محلول آب را کاهش داده و موجب تلفات ماهی‌ها شود.

وی به صیادان نیز توصیه کرد با توجه به شرایط مواج دریا، فعالیت‌های صیادی خود را به تعویق بیندازند.

پیش‌بینی پاییز پربارش؛ ال‌نینو به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست

مکوندی در ادامه درباره پیش‌بینی‌های فصلی و احتمال وقوع ال‌نینو اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی و سازمان هواشناسی کشور، امسال وقوع ال‌نینو پیش‌بینی شده است و نقشه‌های فصلی نیز برای پاییز، بارش‌هایی بیش از نرمال را در بخش‌هایی از کشور نشان می‌دهند.

وی تأکید کرد: با این حال نمی‌توان ال‌نینو را به‌تنهایی عامل افزایش بارش دانست، زیرا این پدیده در برخی مناطق موجب افزایش بارندگی و در مناطق دیگر موجب خشکسالی می‌شود؛ بنابراین کشاورزان و بهره‌برداران باید نقشه‌های پیش‌بینی فصلی را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نقشه‌های بارشی گفت: رنگ سفید در نقشه‌ها نشان‌دهنده شرایط نرمال و رنگ‌های زرد و سبز بیانگر بارش بیش از نرمال هستند. بر اساس نقشه‌های فعلی، برای مهر، آبان، آذر و دی‌ماه در بخش‌هایی از نیمه شمال غرب کشور و نواحی زاگرس، به‌ویژه غرب کشور، بارش بیش از نرمال پیش‌بینی شده است.

مکوندی افزود: علاوه بر بارش، دمای هوا نیز در برخی مناطق حدود یک تا سه درجه بیش از نرمال پیش‌بینی شده است و کشاورزان باید هر دو عامل دما و بارش را در برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند.

وی به کشاورزان دیم‌کار توصیه کرد: افرادی که قصد کشت دیم دارند، زمان و نحوه کشت را با هماهنگی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به نقشه‌های هواشناسی تنظیم کنند.

مکوندی در پایان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، از آذر تا دی‌ماه وضعیت بارش‌ها در مجموع به شرایط نرمال بلندمدت نزدیک‌تر خواهد شد.