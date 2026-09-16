در آستانه سال تحصیلی جدید ۱۵۰ بسته کمک‌آموزشی به ارزش ۳۸۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند بخش بکتاش میاندوآب اهداشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۵۰ بسته کمک‌آموزشی به ارزش مجموع ۳۸۰ میلیون تومان با مشارکت خیرین و مردم نیکوکار برای دانش‌آموزان نیازمند بخش بکتاش تهیه و آماده توزیع شد.

شهردار شهر بکتاش گفت: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه شده است.

کاظم تقی نژاد افزود: این اقلام به همت خیرین و مردم شهر بکتاش با کمک مرکز نیکوکاری امام رضا(ع) جمع آوری و تهیه شده است.

وی گفت: بسته‌های آموزشی قرار است در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد تا آنان سال تحصیلی جدید را با دغدغه کمتر و انگیزه بیشتری آغاز کنند.