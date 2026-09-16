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تیم هیئت وزنهبرداری گیلان با کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در مسابقات وزنهبرداری بزرگسالان کشور، به جایگاه قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیم هیئت وزنهبرداری استان گیلان با کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در مسابقات وزنهبرداری بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی، برای دومین بار در تاریخ این رقابتها عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.
آریا پایدار با کسب ۳ مدال طلا با اختلاف قابل توجهی توانست عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم کشور را کسب کند.
همچنین سید سپنتا حاکم زاده وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم استان گیلان با کسب ۳مدال طلا عنوان قهرمانی این دسته را کسب کرد.
این رقابتها به مدت پنج روز در قزوین برگزار شد.