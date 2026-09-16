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به یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، ۴۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند میاندوآب توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۴۰۰ بسته لوازمالتحریر و کیف به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه میناب، بین دانشآموزان نیازمند تحت حمایت بهزیستی شهرستان میاندوآب توزیع شد.
فرماندار شهرستان میاندوآب گفت: این بستههای کمکآموزشی با همت خیرین نیکاندیش تهیه شده و ارزش مجموع آنها یک میلیارد تومان است.
رسول ملکی افزود: این اقدام خداپسندانه در آستانه سال تحصیلی جدید، موجب دلگرمی و خوشحالی دانشآموزان کمبرخوردار شده و گامی در حمایت از آنان برای آغاز سال تحصیلی است.
در این طرح، ۴۰۰ دانشآموز نیازمند از بستههای لوازمالتحریر و کیف بهرهمند شدند.