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رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری حضوری کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بختیاری گفت: بر اساس تقویم آموزشی مصوب، نیمسال تحصیلی جدید از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و حضور دانشجویان در کلاسهای درس الزامی است.
وی افزود: تمهیدات لازم برای فراهمسازی محیطی پویا و مناسب برای حضور دانشجویان در دانشگاه اندیشیده شده است.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با تأکید بر اهمیت حضور فیزیکی دانشجویان در محیط دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزش و تبادل علمی تصریح کرد: امکانات رفاهی، از جمله خوابگاههای دانشجویی و خدمات تغذیه، برای آغاز سال تحصیلی آماده شده است.
بر اساس نامه شماره ۲/۱۴۲۳۷۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی کلاسهای آموزشی در همه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بهصورت حضوری برگزار میشود.
گفتنی است نیمسال تحصیلی جاری از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و کلاسهای درس دانشگاه نیز در هفته جاری دایر هستند.