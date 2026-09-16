رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری حضوری کلاس‌های نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بختیاری گفت: بر اساس تقویم آموزشی مصوب، نیم‌سال تحصیلی جدید از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و حضور دانشجویان در کلاس‌های درس الزامی است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای فراهم‌سازی محیطی پویا و مناسب برای حضور دانشجویان در دانشگاه اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با تأکید بر اهمیت حضور فیزیکی دانشجویان در محیط دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزش و تبادل علمی تصریح کرد: امکانات رفاهی، از جمله خوابگاه‌های دانشجویی و خدمات تغذیه، برای آغاز سال تحصیلی آماده شده است.

بر اساس نامه شماره ۲/۱۴۲۳۷۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی کلاس‌های آموزشی در همه مقاطع تحصیلی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

گفتنی است نیم‌سال تحصیلی جاری از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و کلاس‌های درس دانشگاه نیز در هفته جاری دایر هستند.