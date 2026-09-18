به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال سال جاری ۵۰ هزار تن محصول زیتون از باغات شهرستان طارم برداشت شود.

منوچهر یارمحمدی ، درباره برداشت زیتون از باغات شهرستان طارم، افزود: برداشت زیتون از باغات شهرستان طارم از نیمه دوم شهریورماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد.

وی افزود: سطح زیر کشت زیتون در شهرستان طارم ۱۸ هزار هکتار است و اکثر ارقام کشت شده در این اراضی رقم‌های زرد و روغنی است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۵۰ هزار تن محصول از باغات شهرستان طارم برداشت شود. همچنین میزان تولید زیتون در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: درحال حاضر محصول زیتون تولیدی در باغات طارم از ظهر آفت سالم است، در زمینه پیشگیری از آفت و ضرر محصول، ۲۹ ایستگاه ردیابی بصورت پنج روزه در طول سال درحال رصد آفت برای کنترل و جلوگیری از آسیب به محصولات هستند.