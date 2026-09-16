به همت بنیاد علوی به اهالی روستای سیدتاج‌الدین خوی خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه جهادی بنیاد علوی با استقرار در روستای سیدتاج‌الدین خوی و به کارگیری بیست دندانپزشک، خدمات تخصصی دهان و دندان را به ششصد نفر از اهالی این منطقه ارائه کرد.

در راستای محرومیت زدایی و ارتقای سطح سلامت در مناطق کم برخوردار، گروه جهادی دندانپزشکی بنیاد علوی با حضور در روستای سیدتاج‌الدین به مدت دو روز خدمات درمانی رایگان ارائه داد.

خانم علیزاده مسئول گروه جهادی بنیاد علوی با اعلام پایان این اردوی جهادی گفت در این مدت بیست دندانپزشک با حضور در محل، به ششصد نفر از اهالی خدمات رسانی کردند.

وی افزود خدماتی شامل معاینه، کشیدن، پر کردن و ترمیم دندان به صورت کاملا رایگان به مراجعان ارائه شد تا بخشی از مشکلات درمانی ساکنان این روستا برطرف شود.