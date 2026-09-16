منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران با دریافت نخستین محموله خودرو‌های وارداتی؛ به فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی خود سلام کرد؛ رویدادی که نقطه عطفی در شکوفایی ظرفیت‌های این پهنه مرزی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران اظهار کرد: ورود نخستین محموله خودرویی از این مرز؛ افزون بر نقش مستقیم در بهبود ناوگان حمل‌ونقل و رفاه عمومی، نمادی از تکمیل زیرساخت‌های کلیدی در این منطقه مرزی بوده که با کوشش شبانه‌روزی مسئولان محقق شده است.

مهدی رعیتی تشریح کرد: این رویداد اقتصادی دستاورد پیگیری‌های پیوسته، آماده‌سازی بستر‌ها و راه‌اندازی مدیریت امور گمرکی و مرکز شماره‌گذاری پلاک خودرو در سازمان منطقه آزاد مهران است.

وی اضافه کرد: استقرار «مدیریت امور گمرکی» و «مرکز شماره‌گذاری پلاک»، زیربنای اصلی این موفقیت بوده است و امروز شاهد هستیم که مهران از یک معبر گذرگاهی، به یک کانون فعال اقتصادی تبدیل شده است.

رعیتی تصریح کرد: ورود محموله خودرو‌های وارداتی به منطقه آزاد مهران، نخستین بازخورد عینی این تحول در باور عمومی و چرخه اقتصادی استان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران افزود: در روز‌های آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی از پلاک‌های ویژه منطقه آزاد مهران رونمایی می‌شود و واگذاری خودرو‌های واردشده به متقاضیان آغاز خواهد شد.

رعیتی در ادامه بیان کرد: ورود این محموله نشان‌دهنده گذر منطقه آزاد مهران از مرحله استقرار به دوره بهره‌برداری و خدمت‌رسانی اقتصادی است.

وی بیان کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد، بی‌شک موجب رونق فضای کسب‌وکار، کاهش بیکاری و افزایش درآمد‌های پایدار برای مردم منطقه خواهد شد و هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، کلید اصلی این پیشرفت است.

منطقه آزاد مهران که پیشینه طرح آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد؛ پس از سال‌ها پیگیری سرانجام سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسید و اساسنامه آن نیز دی‌ماه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان تایید شد.

اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد مهران در آذر ۱۴۰۴ با احکام صادره از سوی رئیس‌جمهور منصوب شدند و با تصویب طرح جامع منطقه در مهرماه همان سال، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای این منطقه آغاز شده که هدف آن تبدیل مهران به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی، تجاری و زیارتی کشور در افق پیش‌رو است.