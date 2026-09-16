با حضور وزیر صمت، یکی از بزرگترین واحدهای تولید داروهای غیر تزریقی کشور و خاورمیانه با نام تجاری نصر فریمان در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در این واحد تولیدی که با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی انجام شده است تمامی اشکال دارو‌های غیر تزریقی در کشور تولید می‌ شود.

دکتر مهدی ناصری با بیان این که این واحد ۸ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارد، افزود: ۱۵۲ نفر به صورت مستقیم در این واحد مشغول به کار شدند و شهرستان فریمان یک گام تا رسیدن به بزرگترین واحد تولید دارو‌های غیر تزریقی در خاورمیانه فاصله دارد.