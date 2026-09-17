به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجتبی امامی شهردار نگار، در این جشنواره گندم و نان نگار ، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و تولید گندم منطقه، مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی برای مردم و مهمانان اجرا شد

شهردار نگار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این جشنواره گفت: در طول برگزاری رویداد، ۱۰۰ غرفه برای عرضه محصولات سنتی، محلی و تولیدات بومی برپا شد.

امامی هدف از برپایی این غرفه‌ها ایجاد فضای مناسب برای حضور گردشگران و همچنین فراهم‌کردن زمینه معرفی و فروش محصولات تولیدکنندگان منطقه است