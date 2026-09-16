به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم پایانی ۳،۴،۵،۶ در کد ملی از امروز واریز شد.

خانواده‌ها تا پایان مهر می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.

حسینی نماینده مردم حوزه انتخابیه شرق استان گفت: بزودی طرح ملی جاده کنارگذر ۳۰ متری گالیکش آغاز خواهد شد.

توجه به نظارت مستمر بر تنظیم بازار و همچنین برنامه ریزی برای برنامه‌های فرهنگی از موضوعات جلسه شورای اداری گنبد کاووس بود.

جلسه احداث کمربندی بندرترکمن با حضور مالکین و مدیر کل راه و شهرسازی استان برگزار و هم‌اندیشی و هماهنگی پیرامون تملک و آزادسازی اراضی واقع در مسیر این طرح بررسی شد.

جمعی از مسئولان شهرستان کلاله در اجتماع مردم این شهر با برپایی میز خدمت مشکلات و خواسته‌های آنها را پیگیری کردند و به سئوالات مراجعه کنندگان پاسخ دادند.

اردوی تفریحی فرهنگی با محوریت جهاد تبیین در دهنه زرین گل علی آباد کتول برگزار شد.