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از قضات، مدیران و کارکنان نمونه دستگاه قضای استان با حضور مشاور عالی رییس قوه قضاییه در کرمان تجلیل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکرمان؛ مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در مراسم تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه ملی و استانی سال ۱۴۰۴ دادگستری استان کرمان گفت: قاضی محور و نقطه ثقل عدالت است و برای صدور یک رأی متقن، سه خصیصه ایمان، علم و دانش قضایی و کمال عقل ضروری است.
حجتالاسلام سیداحمد مرتضویمقدم با قدردانی ویژه از کارمندان ستادی و شعب دادگستری تاکید کرد: کارمندان و نیروهای دفتری، بازوان توانمند دستگاه قضایی هستند و قضات باید بدانند که بدون یاری و زحمات شبانهروزی کارکنان اداری، موفقیتی حاصل نخواهد شد