قرار‌های شبانه مردم وفادار و انقلابی در حمایت از نظام و رهبری امشب به ایستگاه دویستم می‌رسد.

جشن ۲۰۰ شب حضور بی وقفه مردم، امشب در مساجد کرمان

جشن ۲۰۰ شب حضور بی وقفه مردم، امشب در مساجد کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت شریف در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از حس و حال این شب‌ها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را ترجمه کردند.

۲۰۰ شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی ملت شریف ایران در تجمعات شب‌های اقتدار می‌گذرد؛ حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد مسلمانان، آزادیخواهان وعدالت طلبان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشور‌های اسلامی معرفی کرده است.

۲۰۰ شب دلاوری مردم در کف میدان، اسوه‌ای مثال‌زدنی از مسجدمحوری ، محله‌محوری و نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام است.