به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید خطیبی گفت: این حادثه در محدوده اتوبان گرمسار به قم و در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری امامزاده عبدالله رخ داد که پس از اعلام حادثه و محبوس شدن سرنشینان، تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ورامین به محل اعزام شد.

وی افزود: با حضور نیرو‌های امدادی در صحنه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه و بررسی وضعیت سرنشینان خودرو‌ها صورت گرفت و روند امدادرسانی به مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین ادامه داد: در مجموع ۹ نفر در این حادثه مصدوم شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و انتقال آنان توسط عوامل امدادی و اورژانس انجام شد.

خطیبی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی در محور‌های مواصلاتی، گفت: علت وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.