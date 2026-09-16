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رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ورامین از مصدومیت ۹ نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری در اتوبان گرمسار به قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید خطیبی گفت: این حادثه در محدوده اتوبان گرمسار به قم و در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری امامزاده عبدالله رخ داد که پس از اعلام حادثه و محبوس شدن سرنشینان، تیم امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ورامین به محل اعزام شد.
وی افزود: با حضور نیروهای امدادی در صحنه، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل حادثه و بررسی وضعیت سرنشینان خودروها صورت گرفت و روند امدادرسانی به مصدومان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ورامین ادامه داد: در مجموع ۹ نفر در این حادثه مصدوم شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و انتقال آنان توسط عوامل امدادی و اورژانس انجام شد.
خطیبی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی در محورهای مواصلاتی، گفت: علت وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.