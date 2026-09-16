با آغاز سال تحصیلی جدید محموله کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور، از بندر دیر بارگیری و از طریق دریا به بندر الرویس قطر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما با آغاز سال تحصیلی جدید محموله کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور، از بندر دیر بارگیری و از طریق دریا به بندر الرویس قطر منتقل شد.

مسئولان مدرسه ایرانی در قطر از این اقدام به‌موقع قدردانی کرده و خانواده‌های دانش‌آموزان نیز از رسیدن کتاب‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی ابراز رضایت کرده‌اند.

این محموله پس از طی مراحل گمرکی، تحویل مدارس ایرانیان مقیم دوحه شد و از همین امروز، توزیع آن میان دانش‌آموزان آغاز شده است.