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با آغاز سال تحصیلی جدید محموله کتابهای درسی دانشآموزان ایرانی خارج از کشور، از بندر دیر بارگیری و از طریق دریا به بندر الرویس قطر منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما با آغاز سال تحصیلی جدید محموله کتابهای درسی دانشآموزان ایرانی خارج از کشور، از بندر دیر بارگیری و از طریق دریا به بندر الرویس قطر منتقل شد.
مسئولان مدرسه ایرانی در قطر از این اقدام بهموقع قدردانی کرده و خانوادههای دانشآموزان نیز از رسیدن کتابها پیش از آغاز سال تحصیلی ابراز رضایت کردهاند.
این محموله پس از طی مراحل گمرکی، تحویل مدارس ایرانیان مقیم دوحه شد و از همین امروز، توزیع آن میان دانشآموزان آغاز شده است.