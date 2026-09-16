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تیم بدمینتون خراسان رضوی با ترکیبی متشکل از ۷ بازیکن، که ۵ نفر از آنان را بدمینتون بازان نیشابوری تشکیل می دادند، در مسابقات قهرمانی کشور درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت بدمینتون شهرستان نیشابور گفت: عماد مفیدی فر، کیان کرابی، کسرا سبرنجانی، بردیا پورکیان و کیارش عاملیان، بازیکنان نیشابوری تیم بدمینتون خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی ارومیه بودند.
حمید رضا معینی افزود: این تیم با هدایت مربی نیشابوری، آقای عرفان کاهانی، در رقابتی نزدیک و حساس موفق شد عنوان نایب قهرمانی کشور را از آن خود کند.