به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت بدمینتون شهرستان نیشابور گفت: عماد مفیدی‌ فر، کیان کرابی، کسرا سبرنجانی، بردیا پورکیان و کیارش عاملیان، بازیکنان نیشابوری تیم بدمینتون خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی ارومیه بودند.

حمید رضا معینی افزود: این تیم با هدایت مربی نیشابوری، آقای عرفان کاهانی، در رقابتی نزدیک و حساس موفق شد عنوان نایب‌ قهرمانی کشور را از آن خود کند.