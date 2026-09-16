استاندار ایلام و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، مهم‌ترین مسائل و مطالبات استان در حوزه راه، حمل‌ونقل و نهضت ملی مسکن را پیگیری کردند.

استاندار ایلام و نمایندگان استان؛ راه‌های رفع مشکلات راه و شهرسازی ایلام را با وزیر بررسی کردند

استاندار ایلام و نمایندگان استان؛ راه‌های رفع مشکلات راه و شهرسازی ایلام را با وزیر بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی استاندار به همراه فلاحی و چراغی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی؛ با حضور در وزارت راه و شهرسازی با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، مجموعه‌ای از مطالبات و اولویت‌های استان در حوزه راه و شهرسازی مطرح و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و راه‌های مواصلاتی ایلام تأکید شد.

تکمیل مطالعات و آغاز فرایند اجرای مسیر شباب به حمیل، تسریع در تکمیل روشنایی تونل کبیرکوه و تسریع در اجرای طرح‌های محور اندیمشک- مهران و دهلران؛ از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین تسریع در اجرای طرح کمربندی ایوان و سایر طرح‌های راه‌سازی و مسیر‌های اربعینی استان؛ از جمله محور ایلام- ملکشاهی و مسیر پل سیمره- چرداول مورد تأکید استاندار ایلام و نمایندگان استان، قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست؛ موضوع ضرورت حمایت و مساعدت برای پرداخت و افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز مطرح و بر تقویت حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی از اجرای این طرح در استان تأکید شد.

در ادامه، استاندار ایلام و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی؛ برای سفر به استان ایلام دعوت کردند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان این دیدار، نسبت به پیگیری درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی استاندار و نمایندگان استان، قول مساعد داد.