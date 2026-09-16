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روند موارد ابتلا به بیماریهای حاد تنفسی از جمله کرونا و آنفلوانزا بویژه نوع B در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزایشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ علت افزایش بیماری های حاد تنفسی را کاهش دمای هوا، سفرهای تعطیلات پایان تابستان و گردش ویروس های سرما دوست در کشور، عنوان کرد.
دکتر زهرا نهبندانی گفت: بر اساس آخرین یافته های نظام مراقبت، روند گردش این ویروس ها افزایشی، گزارش شده و شاخص درصد موارد مثبت این بیماری نیز از آستانه هشدار پایین عبور کرده است، شرایطی که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی برای کنترل انتشار عفونت های حاد تنفسی واگیر را دوچندان می کند.