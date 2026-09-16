در آستانه فرارسیدن میلاد سراسر نور امام حسن عسکری (ع)، آستان مقدس مسجد جمکران با هدف ترویج فرهنگ «همسایه‌داری اسلامی» و در راستای تقویت پیوند‌های اجتماعی، پویش ملی «برای پدر، به عشق پسر» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آستان مقدس مسجد جمکران در اقدامی فرهنگی و اجتماعی، همزمان با ایام ولادت امام حسن عسکری (ع)، پویشی سراسری با عنوان «برای پدر، به عشق پسر» را برگزار می کند. این طرح با نگاهی به الگو‌های تمدن‌ساز مهدوی، تلاش دارد تا با احیای فرهنگ اصیل همسایه‌داری، بستری برای تمرین همدلی و گره‌گشایی اجتماعی فراهم آورد.

هدف اصلی این پویش، تشویق خانواده‌ها به انجام اقدامات خودجوش در روز میلاد امام یازدهم (ع) است؛ به گونه‌ای که هر فرد به نیابت از امام حسن عسکری (ع) و با نیت تعجیل در فرج امام زمان (عج)، قدمی برای رفع مشکلات همسایگان خود بردارد.

ستاد برگزاری این پویش، برای تسهیل در مشارکت هموطنان، اقدامات پیشنهادی را در سه دسته‌بندی اصلی ارائه کرده است:

۱. اقدامات معنوی و عاطفی:

شامل تکریم خانواده‌های معزز شهدا در همسایگی، تسکین دل‌های رنجیده و دلجویی از همسایگان داغدار، ایجاد پیوند دوستی با همسایگان از طریق گفت‌و‌گو و لبخند، و تمرین مدارا و گذشت از خطا‌های کوچک دیگران به نیت اخلاق حسنه امام عسکری (ع).

۲. اقدامات خدماتی و مادی:

شامل اولویت‌بخشی به نیاز‌های سالمندان و توان‌خواهان محله (مانند خرید مایحتاج یا همراهی در امور روزمره)، عیادت و همراهی در مسیر درمان همسایگان بیمار، حمایت معیشتی از خانواده‌های نیازمند و اهدای هدایای کوچک محبت‌آمیز جهت تقویت روحیه مودت.

۳. اقدامات اجتماعی و مدنی:

شامل مشارکت در بهسازی و نظافت فضا‌های مشاع ساختمان یا محله، تلاش برای حل مشکلات ساختاری و امنیتی محله با همکاری سایرین، ترویج فرهنگ نظم و قانون‌مداری در آپارتمان‌نشینی و برگزاری جشن‌های کوچک محلی برای ایجاد شادی جمعی.

علاقه‌مندان به شرکت در این پویش معنوی می‌توانند با ارسال عدد ۱۴ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۱۳ ثبت‌نام کرده و علاوه بر پیوستن به این حرکت خیرخواهانه، از جوایز معنوی آستان مقدس مسجد جمکران بهره‌مند شوند.