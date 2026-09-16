به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حدود سه ماه قبل که زمان برداشت سیب زمینی استان گلستان فرا رسید، این سیب زمینی باقیمت ناچیز ۱۵ هزار تومان از سیب زمینی کاران خریداری می‌شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران کشور گفت: در زمان برداشت سیب زمینی گلستان که موضوع صادرات مطرح شد به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد بخشی از این سیب زمینی‌ها به عنوان ذخیره استراتژیک خریداری و در سردخانه ذخیره شود، اما هیچ اقدامی در این زمینه نشد.