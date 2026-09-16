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بانوی کارآفرین درهشهری با راهاندازی کارگاه تولید انواع لباس زمستانه، به سبک ایرانی- اسلامی در قالب ۳۰ طرح، علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به شهرها و استانهای همجوار عرضه می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرحناز سیفی؛ بانوی کارآفرین درهشهری مدت چهار سال است که با راهاندازی کارگاه تولید انواع لباس زمستانه، اشتغال را برای بانوان محله خود به ارمغان آورده است.
وی همچنین توانسته است در کنار تولید؛ با آموزش خانمهای خانهدار؛ در توسعه اشتغال و خودکفایی بانوان این شهرستان نقش مهمی ایفا کند.