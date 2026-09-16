بانوی کارآفرین دره‌شهری و تولید ۳۰ نوع لباس زمستانی به سبک ایرانی-اسلامی

بانوی کارآفرین دره‌شهری با راه‌اندازی کارگاه تولید انواع لباس زمستانه، به سبک ایرانی- اسلامی در قالب ۳۰ طرح، علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به شهر‌ها و استان‌های همجوار عرضه می کند.