به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های روز پایانی سومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در اصفهان برگزار شد و این دوره از رقابت‌ها با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در دیدار‌های امروز نتایج زیر به دست آمد:

چهارشنبه ۲۵ شهریور

قم ۲-۱ شهید آوینی آیسک

پرواز هوانیروز ۲-۰ شهرداری ارومیه

دیدار تعیین رده‌های پنجم و ششم:

پرواز هوانیروز ۲-۱ قم

دیدار رده‌بندی:

خان‌نشین نوشهر ۲-۱ شهرداری انزلی

دیدار نهایی:

آراتایل اصفهان ۲-۰ نجف‌آباد

به این ترتیب، آراتایل اصفهان عنوان قهرمانی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور را به دست آورد و نجف‌آباد در جایگاه دوم قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی تیم‌ها در سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور به شرح زیر است:

۱. آراتایل اصفهان

۲. نجف‌آباد

۳. خان‌نشین نوشهر

۴. شهرداری انزلی

۵. پرواز هوانیروز

۶. قم

۷. شهید آوینی آیسک

۸. شهرداری ارومیه

۹. شهید شعبانی کنگان