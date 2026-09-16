آراتایل اصفهان، قهرمان لیگ برتر هندبال ساحلی
سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان با قهرمانی تیم آراتایل اصفهان امروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای روز پایانی سومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در اصفهان برگزار شد و این دوره از رقابتها با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
در دیدارهای امروز نتایج زیر به دست آمد:
چهارشنبه ۲۵ شهریور
قم ۲-۱ شهید آوینی آیسک
پرواز هوانیروز ۲-۰ شهرداری ارومیه
دیدار تعیین ردههای پنجم و ششم:
پرواز هوانیروز ۲-۱ قم
دیدار ردهبندی:
خاننشین نوشهر ۲-۱ شهرداری انزلی
دیدار نهایی:
آراتایل اصفهان ۲-۰ نجفآباد
به این ترتیب، آراتایل اصفهان عنوان قهرمانی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور را به دست آورد و نجفآباد در جایگاه دوم قرار گرفت.
ردهبندی نهایی تیمها در سومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور به شرح زیر است:
۱. آراتایل اصفهان
۲. نجفآباد
۳. خاننشین نوشهر
۴. شهرداری انزلی
۵. پرواز هوانیروز
۶. قم
۷. شهید آوینی آیسک
۸. شهرداری ارومیه
۹. شهید شعبانی کنگان