مراکز آموزش عالی استان و دانشگاه مازندران، آماده بازگشایی دانشگاه‌ها و بازگشت دانشجویان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی استان مازندران، خود را برای میزبانی از دانشجویان قدیمی و جدید الورود آماده کرده است.

رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان این دانشگاه ۲۸ شهریور ماه خواهد بود.

ابراهیم صالحی عمران افزود: به منظور تکمیل امکانات رفاهی دانشجویان از قبیل خوابگاه ها؛ واحد‌های پذیرایی و حمل و نقل مقرر شد دو هفته نخست نیم سال اول تحصیلی به صورت مجازی و پس از آن به صورت حضوری برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه سند هوشمند سازی دانشگاه مازندران پارسال، به تصویب هیات امنا این دانشگاه رسید اعلام کرد: همزمان با تحولات و تغییرات فناوری، زیر ساخت‌های این دانشگاه هم به منظور آموزش مجازی توسعه یافته است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران هم با اشاره به اینکه ۲۷۱ رشته گرایش در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه مازندران تدریس می‌شود از ایجاد ۱۴ رشته گرایش جدید در حوزه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه خبر داد.

علی اکبر باقری خلیلی اعلام کرد:۸ رشته کارشناسی ارشد گروه‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و ۶ رشته دوره‌های دکترای رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی به مجموع رشته‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اضافه شد.

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران هم با اشاره به اینکه یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی، کتابخانه و سالن‌های ورزشی انجام شد گفت: تا آبان امسال هم ۶۰ تخت دیگر به خوابگاه‌های دانشگاه مازندران افزوده خواهد شد.

امامعلی شعبانی افزود: پارسال هم ۱۶۶ تخت به مجموع تخت‌های خوابگاه‌های این دانشگاه اضافه شد.

دانشگاه مازندران دارای ۴ مجتمع خوابگاهی در شهر‌های بابلسر و چالوس است و چهار هزار دانشجو از امکانات خوابگاهی این دانشگاه برخوردار هستند.

۱۲ هزار دانشجو در ۱۳ دانشکده و ۴۸۰ عضو هیات علمی در دانشگاه مازندران تحصیل و تدریس می‌کنند.

دانشگاه مازندران به صورت رسمی در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای عالی انقلاب فعالیت خود را آغاز کرد.

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