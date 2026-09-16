رزمایش سراسری ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های «جان‌فدایان ایران» به مناسبت دویستمین شب تجمعات همدلی و ایستادگی و همزمان با سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، در ۱۴ شهرستان و ۱۸ ناحیه استان تهران با هدف نمایش اقتدار و آمادگی بسیجیان و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، با اشاره به اتصال این رزمایش به تجمعات شبانه، تأکید کرد که در این برنامه ظرفیت‌های مختلف بسیج، اقشار و گروه‌های مردمی به کار گرفته شده است تا میزان انسجام و آمادگی آنها به نمایش گذاشته شود.

در این رژه گسترده، طیف وسیعی از اقشار جامعه از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان، اصناف، مهندسین، عشایر و کارکنان ادارات حضور یافتند. همچنین یگان‌های مختلفی از جمله گردان‌های بیت‌المقدس، کوثر، امام علی (ع)، امام حسین (ع)، فاتحین، جهادگران عاشورایی، شهید فهمیده، یگان‌های شهید سلیمانی و شهید سلامی، شبکه تربیتی صالحین و هسته‌های مقاومت در این رزمایش شرکت داشتند.

سردار ولی‌زاده همچنین به حضور پیشکسوتان و نیرو‌های باسابقه سپاه در قالب یگان‌های شهید سلامی اشاره کرد و افزود که بخشی از برنامه‌ها با حضور این پیشکسوتان و تجهیزات متناسب با مأموریت آنان اجرا شد. علاوه بر این، در بخش «جهادگران عاشورایی»، نیرو‌های تخصصی مهندسی و امدادی در کنار ظرفیت‌های مردمی حضور یافتند.

در حاشیه این رزمایش، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد از جمله تئاتر خیابانی، مولودی‌خوانی، مسابقات میدانی و مراسم اهدای جوایز نیز برای ایجاد فضای پویا به اجرا درآمد.