به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، میلاد کی‌مرام اظهار داشت: از زمانی که فعالیت در تنیس ساحلی را آغاز کردیم با یک شیب ملایم و روند رو به‌رشد مواجه بودیم و با سپری کردن هر رویداد، مخاطبان ما افزایش یافت.

وی افزود: امروز هم شاهد حضور ۹۱ تیم (۶۶ تیم آقایان و ۲۵ تیم بانوان) از بهترین‌های تنیس ساحلی کشور در نوشهر هستیم که این تعداد ورزشکار حرفه‌ای، نشان از پتانسیل و ظرفیت تنیس ساحلی کشورمان دارد. البته تعداد تیم‌ها بیش از این بود و جدول ۶۴ تیمی ما تکمیل و پشت جدول را هم جانمایی کردیم، اما نتوانستیم در خدمت همه تیم‌های متقاضی باشیم. این آمار رکوردشکنی جدیدی در تنیس ساحلی به شمار می‌رود، اگر همه تیم‌های متقاضی می‌توانستند در این رویداد به میدان بروند باید شاهد حضور بیش از یکصد تیم در این مسابقات می‌بودیم و این نشان می‌دهد تنیس ساحلی با چه استقبالی مواجه شده است.

رئیس کمیته تنیس ساحلی گفت: در این مسابقات رئیس فدراسیون نیز از نزدیک شاهد رقابت ورزشکاران خواهد بود تا در جریان میزان آمادگی ورزشکاران و روند برگزاری این رویداد قرار بگیرد. در این مدت اتفاقات بسیار خوبی در تنیس ساحلی رقم خورد، از رشد و رونق این ورزش در سطح کشور گرفته تا برگزاری رویداد‌های متعدد در سواحل کشورمان که شور و هیجان را به جامعه تزریق کرد. تنیس ساحلی جدا از قهرمانانی که دارد، در بین افراد جامعه نیز جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده و مخاطبان زیای را به خود اختصاص داده که برای ما یک پشتوانه محسوب می‌شود.

کی‌مرام افزود: ورزشکاران ما در این رشته می‌توانند در سطح آسیایی و جهانی برای ورزش ایران افتخار کسب کرده و پیام‌آور شادی باشند. بدون شک با حمایت‌های بیشتر و حضور در رویداد‌های برون‌مرزی، شاهد این اتفاق خوب خواهیم بود.

مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی از امروز در زمین‌های هتل آراز نوشهر مازندران آغاز شده که برترین‌های این رشته کار خود را از جدول مقدماتی آغاز کرده‌اند. مدیریت این رویداد بر عهده محمدمانی منصوری است و پویا کولائیان، سرداور نشان سفید کشورمان، سرداوری این مسابقات را بر عهده دارد. همچنین کسری حجازی به عنوان ناظر در این مسابقات حضور خواهد داشت.