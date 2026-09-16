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طرح دعوت از دانشآموزان مدارس برای اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی اراک با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، طرح دعوت از دانشآموزان مدارس برای اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی اراک آغاز شد.
با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و در آستانه بازگشایی مدارس، طرح دعوت از دانشآموزان استان برای اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی اراک، آغاز شد.
در این طرح، دانشآموزان دعوت میشوند کتابهای خواندهشده و منابع مطالعاتی مناسب خود را که قابلیت استفاده دیگر علاقهمندان را دارد، به کتابخانه مرکزی اراک اهدا کنند تا این کتابها در اختیار دیگر اعضای جامعه کتابخوان قرار گیرد.
این حرکت فرهنگی با هدف تقویت حس مسئولیت اجتماعی، ترویج فرهنگ اهدای کتاب و آشنایی بیشتر دانشآموزان با نقش کتابخانهها در گسترش دانش و آگاهی اجرا میشود.
همچنین در کنار فراخوان اهدای کتاب، برنامه هفتگی کلاسی نیز در قالب یک جدول طراحی و چاپ شده و به کودکان تقدیم میشود تا در تمامی سال تحصیلی همراه آنان باشد.
کتابخانه مرکزی اراک با اجرای این برنامه فرهنگی، از دانشآموزان، خانوادهها و مدارس دعوت میکند با پیوستن به پویش اهدای کتاب، در غنیسازی منابع مطالعاتی و انتقال فرهنگ کتابخوانی به نسلهای آینده سهیم باشند.