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استاندار کرمان گفت: هیچ تأخیر و کندی در راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان دیگر توجیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان، محمدعلی طالبی در جلسه بررسی مسائل منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، با اشاره به تصویب نهایی این منطقه توسط هیئت دولت در پایان پارسال افزود: پس از انجام مراحل تصویب و فراهم شدن مقدمات، روند اجرایی این منطقه در حال پیگیری است.
وی افزود: با پیگیری سرمایهگذاران، عملیات نقشهبرداری و تهیه طرح جامع منطقه انجام شده و عملیات حصارکشی منطقه ویژه جازموریان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
بگفته وی: مقدمات لازم برای آغاز طرحهای اقتصادی پیشبینیشده در این محدوده انجام شده و امیداست در کمترین فرصت، با ایجاد شرایط لازم و با حضور مقامات کشوری، فعالیت منطقه بهصورت رسمی آغاز شود.
وی منطقه ویژه جازموریان را دارای نقش بسیار تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی جنوب استان کرمان دانست و گفت: اجرای کامل طرحهای این منطقه میتواند در اقتصاد منطقه و ارتقاء معیشت مردم جنوب استان نقشآفرین باشد.
استاندار کرمان بر نقش ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در چشمانداز اجرای کامل طرحهای منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تأکید کرد.
به گفته طالبی، استفاده از چاههای مختارآباد آخرین تصمیم استانی بوده که بر اساس پیشنهاد شهرستان مورد موافقت قرار گرفته و شورای عالی مناطق آزاد نیز آن را به عنوان منبع تأمین آب دیده و مجوز آن را صادر کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت شورای دستگاههای نظارتی استان افزود: با استفاده از این ظرفیت، دستگاههای اجرایی میتوانند با پشتوانه مصوبات لازم، روند اجرای طرح را با اطمینان بیشتری پیگیری کنند و در صورت نیاز، مسئولان شهرستانی باید راهحلهای پیشنهادی خود را برای مسائل موجود ارائه دهند تا در استان پیگیری شود.
استاندار کرمان همچنین در بازدید از روند ساخت پل ورودی شهر مردهک عنبرآباد، بر تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.
این پل در قالب سه دهانه ۱۰ متری در حال ساخت است و حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز با تأکید بر نقش منطقه ویژه اقتصادی جنوب کرمان در توانمندسازی مردم منطقه گفت: با اجرای این طرح، ۱۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه وارد چرخه صنعتی خواهد شد و پالایشگاه بهعنوان نخستین صنعت در این محدوده مستقر میشود.
مهدی طبیبزاده، هدف اصلی این طرح را توانمندسازی مردم منطقه و ایجاد بستر برای توسعه صنعتی و اقتصادی جنوب کرمان عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح، حدود ۱۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه وارد فرآیند صنعتی خواهد شد و پالایشگاه نخستین صنعت این منطقه، نقش مهمی در آغاز روند صنعتیشدن آن ایفا خواهد کرد.
منطقه ویژه اقتصادی جازموریان برای فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در جنوب استان کرمان از جمله طرحهای توسعهای است که سالها معطل برنامهریزی برای شروع عملیات اجرایی بود.