استان مرکزی با کسب رتبه نخست ارزیابی ترکیبی پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت سال ۱۴۰۵ و همچنین رسیدن به جایگاه اول رتبه‌بندی نهایی ترکیبی استان‌ها، برترین مقام کشوری را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس گزارش وزارت کشور از پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت سال ۱۴۰۵، استان مرکزی در ارزیابی شاخص‌های پروژه‌های افتتاحی، رتبه نخست کشور در میزان اعتبار سرمایه‌گذاری به نسبت جمعیت را به خود اختصاص داد و در رتبه‌بندی نهایی ترکیبی استان‌ها نیز در جایگاه نخست کشور قرار گرفت.

بر این اساس، در هفته دولت امسال در مجموع ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید.

سهم استان مرکزی از این طرح‌ها ۲ هزار و ۷۹۲ پروژه با ۵۷ همت اعتبار سرمایه‌گذاری بوده است. در ارزیابی وزارت کشور، پنج استان برتر بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده معرفی شده‌اند که استان مرکزی با کسب رتبه نخست در اعتبار سرمایه‌گذاری به نسبت جمعیت و قرار گرفتن در جایگاه اول رتبه‌بندی نهایی ترکیبی، در صدر این ارزیابی قرار گرفته است.

این ارزیابی ترکیبی با لحاظ شاخص‌های مربوط به تعداد پروژه‌های افتتاحی و میزان اعتبار سرمایه‌گذاری، متناسب با جمعیت استان‌ها انجام شده و جایگاه استان مرکزی بیانگر حجم قابل توجه پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در هفته دولت ۱۴۰۵ است.