بیستمین همایش دوره‌ای «یاد یاران» و یادواره شهدای غرب و شمالغرب استان‌های شمالی و مریوان در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با پیام سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی رئیس هیئت امنای رزمندگان غرب و شمالغرب کشور، بیستمین همایش دوره‌ای «یاد یاران» و یادواره شهدای غرب و شمالغرب استان‌های شمالی و مریوان در ساری برگزار شد.

این همایش که با هدف تجلیل از رزمندگان پیشکسوت و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد با تمرکز بر پیوند میان شهدای استان‌های شمالی و مریوان، فضای حماسی ویژه‌ای را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، از رزمندگان پیشکسوت استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و مریوان تجلیل به عمل آمد. این همایش، عرصه‌ای برای بازخوانی ایام دفاع مقدس و یادآوری آن روز‌هایی است که نیرو‌های مسلح با وحدت و انسجام، در برابر توطئه‌های تجزیه‌طلبانه ایستادگی کردند و امنیت مرز‌ها را با خون خود تضمین کردند.

محور اصلی این گردهمایی، تأکید بر نقش شهدای استان‌های شمالی و کردستان در حفظ تمامیت ارضی ایران بود.

در این همایش، از حماسه‌آفرینی‌های ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید مازندران، ۸ هزار شهید گیلان و ۴ هزار شهید استان گلستان و پنج هزار و ۵۰۰ ستاره‌ی فروزان در آسمان کردستان یاد شد؛ همان کسانی که در هشت سال دفاع مقدس با مقاومت و ایستادگی‌شان مرز‌های ایران اسلامی را در برابر تهاجم دشمن بعثی و گروهک‌های ضدانقلاب حفظ کردند و پیوندی ناگسستنی میان شمال و غرب کشور برقرار کردند.

در این مراسم، بر این نکته تأکید شد که امنیت پایدار امروز در این مناطق، مرهون جان‌فشانی نیرو‌های مسلح مقتدر و حضور فعال و وفادار مردم در کنار سپاه و نیروی انتظامی است. این هم‌افزایی میان مردم و نیرو‌های نظامی، دژ مستحکمی در برابر ناامنی‌ها بوده و همواره نشان‌دهنده تعلق خاطر عمیق مردم این مناطق به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

همایش «یاد یاران» همچنین، بر تداوم راه شهدا در جغرافیای جدید مقاومت تأکید داشت. در این نشست، حماسه‌های امروز رزمندگان در جبهه‌های فلسطین، لبنان، یمن و سوریه، به عنوان تداوم مبارزه با ستم و دفاع از جهان اسلام، یادآوری شد مسیری که از خون پاک شهدای دفاع مقدس نشأت گرفته و امروز با همان روحیه در حال پیشبرد است.

این گردهمایی بزرگ، با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های ایران اسلامی و حفاظت از میراث خونین شهدا، به عنوان آغازی برای برنامه‌های سومین کنگره شهدای استان مازندران برگزار شد. حضور رزمندگان و خانواده‌های شهدا در این برنامه بزرگ، نویدبخش تداوم مسیر عزت و سربلندی برای این مرز و بوم است که در آن، شمال و غرب، در کنار هم، بر ایستادگی و مقاومت تأکید می‌ورزند.

این همایش به همت سپاه کربلا، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و ستاد بیستمین همایش دوره‌ای «یاد یاران» و یادواره شهدای غرب و شمالغرب استان‌های شمالی و مریوان برگزار شد.

مرشدی و گزارشی از این همایش: