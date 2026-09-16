پخش زنده
امروز: -
نیروهای مسلح، امروز از آمادگی بسیار بیشتری نسبت به پیش از جنگ تحمیلی در حوزه توان رزمی، عملیاتی و هم در زمینه ذخایر عملیاتی و سلاحهای راهبردی، برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه آئین اختتامیه مرحله نهایی بیستوششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانوادهها و خواهران شاغل آجا که به میزبانی نیروی زمینی ارتش در مشهد مقدس برگزار شد گفت: برگزاری مسابقات قرآن موجب ترویج فرهنگ و علوم قرآنی، ایجاد محک و ارزیابی جدی برای کارکنان نیروهای مسلح و حفظ شور و شوق قرآنی در میان کارکنان و خانوادههای آنان میشود.
امیر سرتیپ علی جهانشاهی افزود: برنامههای قرآنی موجب تقویت روحیه جهادی در میان کارکنان و خانوادههای ارتش میشود و معتقدیم کسانی که عامل، حافظ و عملکننده به قرآن هستند، در نیروهای مسلح از بهترین نیروها برای دفاع از دین اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی در صحنه نبرد به شمار میروند.
وی با بیان اینکه مسابقات قرآن را میتوان صحنه دیگری از صحنه نبرد دانست، ادامه داد: همانگونه که رزمندگان با تمسک به قرآن کریم برای افزایش آمادگی تلاش میکنند و در برابر دشمن میایستند، این مسابقات نیز در تقویت ایمان و آمادگی آنان تأثیر بسزایی دارد.
وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات به یاد رهبر شهید و فرماندهان و همرزمان شهیدمان در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد و به لطف خدا با موفقیت به پایان رسید.
سرتیپ جهانشاهی گفت: اگر دشمن با وجود برخورداری از برتری تجهیزات و فناوری در جنگ تحمیلی سوم نتوانست به اهداف شوم خود، از جمله تجزیه ایران اسلامی و براندازی نظام جمهوری اسلامی، دست پیدا کند، یکی از عوامل مؤثر در این امر ایمان راسخ رزمندگان، توکل به خداوند متعال، تمسک به قرآن کریم و تلاش آنان برای افزایش قدرت بود.
وی در تشریح وضعیت آمادگی نیروهای مسلح نیز چنین بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز از آمادگی بسیار بیشتری نسبت به پیش از جنگ تحمیلی برخوردارند و این آمادگی هم در حوزه توان رزمی و آمادگی عملیاتی و هم در زمینه ذخایر عملیاتی و سلاحهای راهبردی، بهویژه موشکها و پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قابل مشاهده است.
وی درباره استقرار یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور ادامه داد: اکنون بخش عمده یگانهای نیروی زمینی در مرزهای شمالغرب، غرب، جنوبغرب، شمالشرق، شرق و جنوبشرق کشور مستقر هستند و حدود ۱۰ تیپ نیروی زمینی نیز در سواحل مکران و دریای عمان استقرار دارند.
سرتیپ جهانشاهی گفت: این استقرار و آمادگی موجب شده است دشمن از انجام عملیات زمینی منصرف شود و جرات اقدام علیه مرزهای کشور عزیزمان ایران اسلامی را نداشته باشد. نیروهای ما از آمادگی کامل، روحیه بسیار خوب و سلحشوری برخوردارند و برنامههای قرآنی نیز با تقویت ایمان و توکل به خداوند متعال، رزمندگان را برای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران آمادهتر میکند.