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مانور بازرسی و نظارت بر اصناف استان فارس با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس آغاز شده است و تا ۱۰ مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مانور بازرسی و نظارت بر اصناف استان فارس با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس آغاز شده است و تا ۱۰ مهر ادامه دارد.
گودرزی، معاون اقتصادی استانداری فارس در این مانور بازرسی، شرایط اقتصادی کشور را عاملی برای لزوم توجه ویژه به وضعیت بازار دانست و اظهار کرد: فشارهای موجود بر اقتصاد و اصناف، ضرورت انجام نظارتهای مستمر را دوچندان میکند. برخورد با تخلفات باید قاطعانه باشد و در عین حال، با اصناف نیز با رعایت ادب و حفظ شأن آنان رفتار شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی در این بخش، از در نظر گرفتن تسهیلاتی برای بخشودگیهای مالیاتی اصناف خبر داد.
حسین سلطانیفر، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس هم بر ضرورت اجرای بازرسیهای هوشمند تأکید کرد.
وی افزود: حمایت از اصناف باید در کنار نظارت بر بازار مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که تخلفی صورت میگیرد، اقدامات قانونی از سوی دستگاههای مسئول بهصورت جدی انجام میشود. نظارتها باید بهگونهای باشد که ضمن برخورد با سودجویی، از اقشار آسیبپذیر نیز حمایت شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس هم با بیان اینکه بازار رها نشده و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی استمرار دارد، گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از قیمتگذاری در مراحل بالادستی است، اما در مواردی که گرانفروشی صورت گیرد، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
حجت جوانمردی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار بازگشایی مدارس، تصریح کرد: در این طرح که تا ۱۰ مهرماه اجرا میشود، اقلام مورد نیاز دانشآموزان از جمله نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک بهطور دقیق مورد رصد قرار میگیرد.