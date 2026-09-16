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دبیرفدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا از برگزاری مسابقات استعدادیابی در بخش نوجوانان از هفتم مهرماه در رامسر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجمع عمومی و سالیانه هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان آذربایجانغربی به ریاست سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان و با حضور دبیر فدراسیون، رئیس هیئت و اعضای مجمع برگزارشد.
دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا در مجمع عمومی و سالیانه هیئت بیناران خاص و پیوند اعضای آذربایجانغربی بر نقش مهم هیاتهای استانی در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی تأکید کرد.
مونا آسمانی دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا و دبیر مجمع عمومی و سالیانه هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای آذربایجانغربی اظهار کرد: هيئت های استانی نقش مهمی در شناسایی استعدادها و تربیت قهرمانان دارند و بخش مهمی از موفقیتهای فدراسیون مرهون تلاش و فعالیت هیاتهای استانی است.
وی افزود: هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای آذربایجانغربی از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و انتظار داریم با همدلی، برنامهریزی و استفاده مناسب از این ظرفیتها، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در دو بخش همگانی و قهرمانی در استان باشیم.
دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا با اشاره به برنامههای پیشروی فدراسیون گفت: مسابقات استعدادیابی در بخش نوجوانان از هفتم مهرماه در رامسر برگزار خواهد شد و پس از آن نیز دورههای مربیگری و داوری رشته بدمینتون برگزار میشود.
آسمانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم ورزشکاران، مربیان و علاقهمندان آذربایجانغربی نیز در این رقابتها و دورههای آموزشی حضور فعالی داشته باشند تا از ظرفیت این برنامهها برای شناسایی استعدادها، ارتقای دانش تخصصی و تقویت جایگاه استان در ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استفاده شود.