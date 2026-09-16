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هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب شهرستان ملکان با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره رویدادی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرآوری محصولات، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان در قالب «ایران جان» بود.
ملکان از مناطق مهم تولید انگور در آذربایجانشرقی به شمار میرود و انگور و فرآوردههایی همچون دوشاب، بخشی از ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی این شهرستان را تشکیل میدهند.
همچنین شامگاه چهارشنبه در حاشیه هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، تمبر اختصاصی این رویداد با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی رونمایی شد.
این تمبر یادبود با محوریت هشتمین دوره جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان طراحی شده و ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی این شهرستان را مورد توجه قرار داده است.
در این مراسم همچنین پوستر چهارمین جشنواره عکاسی «خوشههای طلایی انگور» رونمایی شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این جشنواره از تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن انگور در آذربایجانشرقی خبر داد و گفت: این استان با این میزان تولید، رتبه هفتم کشور در تولید انگور را به خود اختصاص داده است.
غلامرضا نوری با اشاره به ظرفیتهای تولید انگور در کشور اظهار کرد: ایران سالانه ۳.۶ میلیون تن انگور تولید میکند و با این میزان تولید، در رتبه هفتم جهان قرار دارد.
وی افزود: آذربایجانشرقی نیز با تولید ۳۳۰ هزار تن انگور، یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور محسوب میشود و بخش قابل توجهی از تولید استان در شهرستانهای ملکان و لیلان انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حدود دو سوم انگور تولیدی آذربایجانشرقی در شهرستانهای ملکان و لیلان تولید میشود و ملکان رتبه نخست و لیلان رتبه دوم تولید انگور در استان را دارند.
هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش کشاورزی و جمعی از مردم و علاقهمندان برگزار میشود.