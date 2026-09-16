دو طرح بزرگ فضای سبز شهری شامل «باغ آرامش» در بلوار امیرکبیر و «باغ زندگی» در بلوار مهندسین با هدف ارتقای سرانه فضای سبز و رفاه عمومی شهروندان در شیراز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دو طرح بزرگ فضای سبز شهری شامل «باغ آرامش» در بلوار امیرکبیر و «باغ زندگی» در بلوار مهندسین با هدف ارتقای سرانه فضای سبز و رفاه عمومی شهروندان در شیراز به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های تفریحی و زیست‌محیطی کلان‌شهر شیراز به شمار می‌روند.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های تفریحی و زیست‌محیطی، دو طرح مهم «باغ آرامش» در بلوار امیرکبیر و «باغ زندگی» در بلوار مهندسین آماده ارائه خدمات به شهروندان شیرازی شده‌اند.

شهردار شیراز با اشاره به مشخصات طرح «باغ زندگی» افزود: این مجموعه، یک ابرباغ به وسعت ۲۳۰ هکتار است که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های فضای سبز شهری، نقش مهمی در تلطیف هوای شیراز و ایجاد فضایی برای گذران اوقات فراغت خانواده‌ها ایفا خواهد کرد.

اسدی با تأکید بر اهتمام مدیریت شهری برای اتمام این طرح گفت: مدیریت شهری شیراز علاوه بر تملک این اراضی، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی، عملیات اجرایی و ساخت مسیر‌های اختصاصی پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در این ابرباغ هزینه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌ها بخشی از راهبرد کلان شهرداری شیراز برای تبدیل مناطق کمتربرخوردار و حاشیه شهر به فضا‌های عمومیِ سبز و باکیفیت است که امیدواریم با استقبال شهروندان، به پایگاهی برای نشاط اجتماعی تبدیل شود.