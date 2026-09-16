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فرایند انتخاب کادر اجرایی کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۶ با برگزاری آزمون وارد مرحله جدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرایند انتخاب و ساماندهی کادر اجرایی کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۶ با برگزاری آزمون ارتقای مدیریت و معاونت کاروانها در سراسر کشور وارد مرحله جدید شد؛ آزمونی که با حضور حدود ۳۵۰ متقاضی برگزار شد و مراحل گزینش، احراز سلامت و مصاحبه متقاضیان نیز پس از اعلام نتایج در هفته آینده دنبال خواهد شد.
یاسر نباتی، مدیرکل راهبری و نظارت امور کارگزاران زیارتی سازمان حج و زیارت، با اشاره به برگزاری این آزمون گفت: پس از اعلام سیستمی نتایج، سایر مراحل از جمله گزینش، احراز سلامت جسمانی و مصاحبه انجام خواهد شد و در ادامه، متقاضیان بر اساس مجموع امتیازات مکتسبه رتبهبندی میشوند.
وی افزود: پس از طی این مراحل و با توجه به نیاز و ردیفهای تعیینشده، اسامی افراد واجد شرایط برای ادامه فرایند انتخاب و بهکارگیری به دفاتر حج و زیارت استانها اعلام خواهد شد.
نباتی با بیان اینکه مطابق آییننامه، ۱۵ درصد از مدیران حج تمتع از مسیر آزمون ارتقایی انتخاب میشوند، اظهار کرد: متقاضیان این بخش از میان کارگزاران فعال و افرادی انتخاب میشوند که سابقه فعالیت اجرایی در حوزههای حج، عمره و عتبات و همچنین سابقه معاونت کاروان یا مجموعههای اجرایی حج تمتع را در کارنامه خود دارند.
مدیرکل راهبری و نظارت امور کارگزاران زیارتی تأکید کرد: فرایند انتخاب کادر کارگزاری حج تمتع ۱۴۰۶ امسال زودتر از سنوات گذشته آغاز شده و مراحل آن مطابق برنامه در حال انجام است.
این روند، در کنار سایر اقدامات اجرایی حج تمتع ۱۴۰۶، با هدف برنامهریزی بهموقع و فراهم کردن زمینه مناسب برای خدمترسانی هرچه مطلوبتر به زائران دنبال میشود.
آزمون ارتقای مدیریت و معاونت کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۶ روز ۲۳ شهریورماه بهصورت الکترونیکی، برخط و حضوری در دفاتر حج و زیارت استانهای سراسر کشور برگزار شد و حدود ۳۵۰ متقاضی در این آزمون شرکت کردند.