وزیر کشور در تشریح نتایج دیدار خود با مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه در آنکارا گفت: این دیدار در فضایی بسیار خوب و صمیمی برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاری‌های مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، اسکندر مؤمنی با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای افزایش تعداد مرز‌های فعال میان دو کشور اظهار کرد: در حال حاضر سه مرز فعال داریم و مقرر شد یک مرز دیگر نیز در منطقه سلماس فعال شود. دو طرف باید مقدمات و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند که کار آغاز شود.

وزیر کشور افزود: پیش‌بینی می‌کنم این مرز در اولین فرصت بازگشایی شود. درباره مرز پنجم در منطقه چالدران نیز مقرر شد مطالعات بیشتری انجام شود.

مؤمنی همچنین از توافق ایران و ترکیه برای فعال‌شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی دو کشور خبر داد و گفت: ایران و ترکیه دارای توافق‌نامه امنیتی هستند و کمیته مشترک امنیتی معمولاً سالانه برگزار می‌شود. این کمیته سال گذشته در تهران و امسال در آنکارا برگزار شد و مقرر شد کارگروه‌های ذیل آن فعال شوند.